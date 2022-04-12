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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК НАЧАЛ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ
16:07 12.04.2022
ЗАО «Цептер Банк» предлагает юрлицам открытие расчетного счета в китайской валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие счета осуществляется в течение 24 часов.
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