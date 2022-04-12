БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК НАЧАЛ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ

16:07 12.04.2022 ЗАО «Цептер Банк» предлагает юрлицам открытие расчетного счета в китайской валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие счета осуществляется в течение 24 часов.