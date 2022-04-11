В последние дни зафиксированы периодические сбои с токенизацией карточек белорусских банков у сервиса «Кошелек Pay».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусский народный банк», это значит, что в данном приложении регистрация новых карточек может быть недоступна или происходить не с первого раза.

При этом карточками Mastercard, которые уже привязаны к «Кошелек Pay», можно продолжать беспрепятственно оплачивать везде, где доступна опция платежей с помощью смартфонов.

БНБ-Банк рекомендует своим клиентам на всякий случай иметь при себе достаточное количество наличных или пластиковые карточки при оплате покупок или услуг.