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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С ТОКЕНИЗАЦИЕЙ НОВЫХ КАРТОЧЕК В СЕРВИСЕ «КОШЕЛЕК PAY» МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ - БНБ-БАНК
12:03 12.04.2022
В последние дни зафиксированы периодические сбои с токенизацией карточек белорусских банков у сервиса «Кошелек Pay».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусский народный банк», это значит, что в данном приложении регистрация новых карточек может быть недоступна или происходить не с первого раза.
При этом карточками Mastercard, которые уже привязаны к «Кошелек Pay», можно продолжать беспрепятственно оплачивать везде, где доступна опция платежей с помощью смартфонов.
БНБ-Банк рекомендует своим клиентам на всякий случай иметь при себе достаточное количество наличных или пластиковые карточки при оплате покупок или услуг.
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