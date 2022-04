ОАО «Сбер Банк» временно приостановило ряд платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 11 апреля приостановлена возможность совершения платежей по услугам ЕРИП №4435251 «Steampowered.com - Сбер Банк», №4435241 «World Of Tanks - Сбер Банк», №4436241 «World Of Warplanes - Сбер Банк», №4436251 «World Of Warships - Сбер Банк».

О возобновлении приема платежей по данным услугам банк обещает сообщить дополнительно.