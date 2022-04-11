Банк БелВЭБ изменяет общие условия предоставления кредитов.

В частности, условия изменяются по следующим программам для физических лиц: «Лагодны»; «Спрынтар»; «Яркая кредитка»; «Новае стагоддзе» (при оформлении кредита с участием организаций-посредников); иные программы овердрафтного кредитования (за исключением овердрафтов, оформленных в системах дистанционного банковского обслуживания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения основные изменения связаны с законом от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и касаются включения пунктов, регулирующих отношения сторон в области обработки персональных данных, затрагивают в том числе действующие кредитные договоры, заключенные по указанным программам путем присоединения к общим условиям.

Подробно с новыми общими условиями можно ознакомиться в разделе «Документы» по ссылке.