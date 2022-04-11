|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
09:48 12.04.2022
Банк БелВЭБ изменяет общие условия предоставления кредитов.
В частности, условия изменяются по следующим программам для физических лиц: «Лагодны»; «Спрынтар»; «Яркая кредитка»; «Новае стагоддзе» (при оформлении кредита с участием организаций-посредников); иные программы овердрафтного кредитования (за исключением овердрафтов, оформленных в системах дистанционного банковского обслуживания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения основные изменения связаны с законом от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и касаются включения пунктов, регулирующих отношения сторон в области обработки персональных данных, затрагивают в том числе действующие кредитные договоры, заключенные по указанным программам путем присоединения к общим условиям.
Подробно с новыми общими условиями можно ознакомиться в разделе «Документы» по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2022
Курсы в банках
на 12.04.2022
Конвертация в банках
на 12.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте