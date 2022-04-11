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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПОЧТИ В 20 РАЗ СНИЗИЛ КОМИССИЮ ДЛЯ ЮРЛИЦ ЗА ПЛАТЕЖИ В РОССИЮ
17:05 11.04.2022
Банк Дабрабыт с 11 апреля снизил комиссию за платежи юридических лиц и ИП в адрес российских получателей до 1 белорусского рубля.
Ранее плата составляла 7 долларов за одну операцию.
Финансовые обороты между белорусскими и российскими предприятиями растут с начала 2022 года. Тем самым в Банке Дабрабыт адаптировали тарифную политику в соответствии с меняющимися запросами рынка.
«В марте мы видели определенное замирание в бизнес-среде, многие сделки были поставлены на паузу. Однако теперь по мере адаптации к новым реалиям бизнес начинает активно смотреть в сторону России. Количество операций в адрес российских контрагентов начинает расти», – рассказали в Банке Дабрабыт.
Рекордно низкая комиссия за платежи в Россию доступны всем юридическим лицам в Банке Дабрабыт вне зависимости от пакета расчетно-кассового обслуживания. Чтобы стать клиентом банка, можно оформить короткую заявку на сайте, после чего менеджеры помогут с формальностями и документами.
«Наблюдая за быстроменяющимся деловым ландшафтом, Банк Дабрабыт пересмотрел стратегию работы с бизнесом, чтобы максимально поддержать отечественные компании с учетом своих возможностей. Так, мы продолжаем финансирование в белорусских рублях в рамках совместной программы с Банком развития. Экспортеры и предприятия, которые занимаются импортозамещением, могут получать финансирование в национальной валюте по ставке 14% годовых. Кроме того, для клиентов пересмотрена и обеспечена комфортная стоимость платежей», – отметили в банке.
Банк Дабрабыт входит в число системно значимых банков Беларуси и занимает лидирующие позиции по объему торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В нем обслуживается около 10 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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