Сбер Банк (Беларусь) зафиксировал существенный прирост клиентской базы в марте 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, число новых розничных клиентов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем текущего года.

Это, в частности, стало возможно благодаря тому, что банк продолжает обеспечивать непрерывный доступ к востребованным финансовым и нефинансовым предложениям. Среди них - валюто-обменные операции, выпуск карт в долларах США и евро (стоимость оформления – 0,03 BYN) с возможностью использования в формате «здесь и сейчас», а также денежные переводы с минимальными затратами для отправителя.

Помимо этого, банк предоставляет эксклюзивную услугу по идентификации электронных кошельков ЮMoney (стоимость идентификации – 5 BYN). С помощью ЮMoney можно не только совершать покупки в российских интернет-магазинах, но и оплачивать услуги поставщиков из РФ, переводить деньги напрямую получателям на карты российских банков. Оперативно пополнять кошелек можно в том числе через ЕРИП.

Также белорусы активно пользуются сервисом денежных переводов Сбера между картами Сбер Банка (Беларусь) и ПАО Сбербанк (РФ). Он зачисляет средства на счет получателя через считанные минуты, а комиссия составляет всего 1%. В марте данный сервис использовали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее.

Классические инструменты сбережения и приумножения средств также стали источником привлечения новых клиентов. В первый месяц весны наибольшей популярностью пользовался депозит «Сохраняй» в белорусских рублях на срок от 91 до 182 дней (ставка до 18,5% годовых) - здесь объем средств клиентов вырос более чем на 50% по сравнению с февралем.