БНБ Банк подготовил руководство по трансграничным переводам денег.

В частности, специалисты банка рассказали о самых подходящих вариантах для наиболее распространенных случаев.

Перевод крупной суммы за рубеж (или из-за рубежа).

Специалисты отмечают, что везти наличными чемодан денег через границу – не вариант. Здесь и вопрос личной безопасности, да и сумма свыше $10 тыс. (в эквиваленте) подлежит декларированию. А при перемещении через границу наличных белорусских рублей, согласно законодательству, сумма ограничена 500 базовыми величинами, то есть 14 500 рублей.

Оптимальный вариант – это международный банковский перевод SWIFT. В БНБ-Банке SWIFT-переводы работают четко и без перебоев.

«SWIFT-переводы, отправляемые нашим банком, по всему миру проходят без проблем, за исключением сравнительно небольшого количества случаев, в основном связанных с ужесточением процедур проверки платежей отдельными иностранными банками. Если возникают задержки, мы помогаем нашим клиентам успешно решать возникшие затруднения. Особенно часто клиенты интересуются переводами в страны Европы, Грузию и Узбекистан», - отмечают в банке.

Для переводов в Грузию (в частности, в Bank of Georgia) у БНБ-Банка разработаны льготные тарифы, а скорость прохождения SWIFT-перевода выше стандартной благодаря налаженным прямым корреспондентским отношениями.

SWIFT очень удобен. Во-первых, невысокая цена: 0,3% от суммы перевода, причем минимальная составляет 30 долларов или евро (в зависимости от валюты перевода), а максимальная - не более чем 100 USD или 100 EUR за перевод. Это необычно, но у SWIFT действительно есть максимальный размер комиссии, что делает его особенно выгодным при отправке крупных сумм.

Во-вторых, можно пересылать и получать наличными (то есть принести наличные в тот же БНБ-Банк, а потом забрать «кэш» в отделении зарубежного банка или наоборот). Само собой, важно чтобы была наличная валюта у банка, где клиент собирается получать перевод, иногда может понадобится ее заказ.

Если переводить деньги из-за рубежа в адрес БНБ-Банка, то деньги на счет зачисляются бесплатно, без комиссии, о зачислении придет SMS-сообщение.

«Рассмотрим сценарий релокейта. В таком случае серьезную сумму лучше отправить SWIFT-переводом, а деньги на повседневные траты перевести на цифровую карту. В БНБ-Банке ее можно выпустить бесплатно и удаленно, буквально за считанные минуты. И сразу же привязать к сервисам оплаты смартфоном, таким как Apple Pay, Samsung Pay или Кошелек Pay. Особенно это ценно, если валюта карты соответствует валюте продавца. К примеру, карточка в евро на территории большинства стран Европы» - прокомментировали в банке.

Перевод денег родителям в Беларусь - это достаточно распространенный вид переводов, отмечают в банке. В последний месяц количество таких запросов увеличилось кратно.

Как правило, речь идет о небольших суммах в районе 500 долларов, которые переводятся регулярно, чаще всего раз в месяц. Для таких переводов SWIFT – не самый лучший вариант, потому что из-за минимальной цены в 30 USD он окажется дорогим.

Оптимальный вариант – выпустить к своему счету дополнительную банковскую карточку и передать ее родителям. Удобнее всего оставить сумму для родителей на счету в белорусском банке и оттуда пополнять карту родителям через мобильное приложение. Лучше позаботится о выпуске карты до переезда, но в ряде банков (включая БНБ-Банк) это можно сделать и дистанционно из любой страны мира.

Перевод средств за рубеж детям также входит в число распространенных вариантов. Если ребенок учится за рубежом, ему, скорее всего, понадобится родительская поддержка. В таком случае опять самый простой вариант - карточки, особенно на первых порах. Можно выпустить дополнительную карту к счету, можно завести цифровую карту, которую придется пополнять из Беларуси. Это – если речь идет о переводах «на жизнь». В БНБ-Банке настойчиво рекомендуют открывать карту в той валюте, в которой клиент собирается расплачиваться в стране пребывания, чтобы не было лишних расходов на конверсию и комиссии.

В случае, если клиент планирует перевести крупную сумму, то лучше воспользоваться SWIFT-переводом. Этот инструмент отправки денег будет актуален после открытия ребенком счета в зарубежном банке.