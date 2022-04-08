ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ОБЕЩАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВЫПУСК КАРТ


11:41 11.04.2022

Сбер Банк Беларусь продолжает перевыпуск карт с истекающим сроком действия в штатном режиме.

Получить новую карту можно в подразделениях банка, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Как и прежде, менеджер банка за несколько недель до истечения срока действия карты телефонным звонком клиенту напоминает о необходимости перевыпуска и уточняет предпочтения по офису доставки. Выдача карты осуществляется в оговоренные сроки. При этом адрес офиса получения отображается в мобильном банке СберБанк Онлайн, а также указывается в СМС-сообщении о готовности карты.

«Ограничения со стороны платежных систем не коснулись привычного клиентам алгоритма выпуска карт. Тем не менее, для большего комфорта, банк работает над продлением срока действия выпущенных карт. Такой подход позволит продолжать использовать их как обычно, без необходимости перевыпуска и посещения подразделения банка», – пояснил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Карточный портфель Сбер Банка превышает 700 тыс. активных карт. Важно отметить, что все действующие карты Visa и Mastercard Сбер Банка продолжают работать на территории Республики Беларусь. Они могут быть использованы для совершения оффлайн-покупок, платежей в ЕРИП, переводов внутри банка и на карты других банков в РБ, а также снятия наличных в банкоматах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0400
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0950
EUR/RUB 83.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте