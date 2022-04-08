Сбер Банк Беларусь продолжает перевыпуск карт с истекающим сроком действия в штатном режиме.

Получить новую карту можно в подразделениях банка, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Как и прежде, менеджер банка за несколько недель до истечения срока действия карты телефонным звонком клиенту напоминает о необходимости перевыпуска и уточняет предпочтения по офису доставки. Выдача карты осуществляется в оговоренные сроки. При этом адрес офиса получения отображается в мобильном банке СберБанк Онлайн, а также указывается в СМС-сообщении о готовности карты.

«Ограничения со стороны платежных систем не коснулись привычного клиентам алгоритма выпуска карт. Тем не менее, для большего комфорта, банк работает над продлением срока действия выпущенных карт. Такой подход позволит продолжать использовать их как обычно, без необходимости перевыпуска и посещения подразделения банка», – пояснил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Карточный портфель Сбер Банка превышает 700 тыс. активных карт. Важно отметить, что все действующие карты Visa и Mastercard Сбер Банка продолжают работать на территории Республики Беларусь. Они могут быть использованы для совершения оффлайн-покупок, платежей в ЕРИП, переводов внутри банка и на карты других банков в РБ, а также снятия наличных в банкоматах.