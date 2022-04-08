В мобильном приложении UP Банка БелВЭБ снова доступно приобретение иностранной валюты в опции «Счет-счет» с лимитами 300 долларов США и 300 евро в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в сервисных офисах банка ограничений по суммам покупки/продажи наличной иностранной валюты нет.