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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ UP БАНКА БЕЛВЭБ СНОВА ДОСТУПНА ПОКУПКА ИНВАЛЮТЫ
10:51 11.04.2022
В мобильном приложении UP Банка БелВЭБ снова доступно приобретение иностранной валюты в опции «Счет-счет» с лимитами 300 долларов США и 300 евро в сутки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в сервисных офисах банка ограничений по суммам покупки/продажи наличной иностранной валюты нет.
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