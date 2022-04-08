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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК УВЕЛИЧИЛ В 2 РАЗА ЛИМИТЫ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ФИЗЛИЦ
09:46 11.04.2022
В 2 раза увеличены лимиты на операции по счетам физических лиц, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с покупкой клиентом у МТБанка наличной или безналичной иностранной валюты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финчреждения, до 3000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит расходных операций по карточкам в белорусских рублях, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с покупкой наличной или безналичной иностранной валюты.
До 3000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на пополнение белорусскими рублями карточек в иностранной валюте (за исключением карточек в иностранной валюте, выпущенных на условиях Тарифного плана Visa Gold).
До 9000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на пополнение белорусскими рублями карточек в иностранной валюте, выпущенных на условиях Тарифного плана Visa Gold.
Лимит на проведение безналичных расходных операций по карточкам в белорусских рублях (за исключением корпоративных карточек) в системах и устройствах дистанционного банковского обслуживания МТБанка сохраняется в размере 10 тыс.белорусских рублей в сутки.
Увеличены также лимиты для физических лиц на совершение операций по текущим (расчетным) банковским счетам, в том числе без использования карточек.
Так, до 3000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на безналичную покупку иностранной валюты за наличные и безналичные белорусские рубли.
При этом лимит на проведение безналичных расходных операций в системах дистанционного банковского обслуживания МТБанка сохраняется в размере 10 тыс. белорусских рублей в сутки.
Ограничения не касаются операций с использованием банковских платежных карточек за пределами Беларуси.
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