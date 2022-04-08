ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК УВЕЛИЧИЛ В 2 РАЗА ЛИМИТЫ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ФИЗЛИЦ


09:46 11.04.2022

В 2 раза увеличены лимиты на операции по счетам физических лиц, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с покупкой клиентом у МТБанка наличной или безналичной иностранной валюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финчреждения, до 3000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит расходных операций по карточкам в белорусских рублях, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с покупкой наличной или безналичной иностранной валюты.

До 3000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на пополнение белорусскими рублями карточек в иностранной валюте (за исключением карточек в иностранной валюте, выпущенных на условиях Тарифного плана Visa Gold).

До 9000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на пополнение белорусскими рублями карточек в иностранной валюте, выпущенных на условиях Тарифного плана Visa Gold.

Лимит на проведение безналичных расходных операций по карточкам в белорусских рублях (за исключением корпоративных карточек) в системах и устройствах дистанционного банковского обслуживания МТБанка сохраняется в размере 10 тыс.белорусских рублей в сутки.

Увеличены также лимиты для физических лиц на совершение операций по текущим (расчетным) банковским счетам, в том числе без использования карточек.

Так, до 3000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на безналичную покупку иностранной валюты за наличные и безналичные белорусские рубли.

При этом лимит на проведение безналичных расходных операций в системах дистанционного банковского обслуживания МТБанка сохраняется в размере 10 тыс. белорусских рублей в сутки.

Ограничения не касаются операций с использованием банковских платежных карточек за пределами Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 3.0100
USD 2.7400 2.7700
RUB 2.5000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.1000
EUR/RUB 78.0000 120.9000
USD/RUB 73.0000 111.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте