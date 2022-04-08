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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ТЕХНОЛОГИЮ ПРИЕМА ОПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
18:07 08.04.2022
Сбер Банк Беларусь запустил мобильный эквайринг SBPOS, который позволяет принимать оплату в любом торговом объекте прямо с телефона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для организации расчетов не требуется приобретение дорогостоящего платежного терминала.
Приложение Сбер Банка SBPOS превращает обычный смартфон, оснащенный NFC-модулем и работающий на операционной системе Android 8.0 и выше, в POS-терминал. Система принимает карты Visa и Mastercard резидентов Беларуси, а также работает со всеми картами платежных систем БЕЛКАРТ и Мир.
Для расчетов продавцу нужно ввести в приложении сумму платежа, а покупателю – приложить бесконтактную карту к мобильному телефону продавца. При чеке от 80 рублей система попросит ввести PIN-код. После оплаты электронный чек можно отправить на e-mail.
«Мобильный эквайринг SBPOS позволяет покупателю и продавцу вести расчеты самым быстрым, удобным и экономным способом. Теперь нет необходимости отдельно приобретать оборудование для приема оплаты и иметь под рукой POS-терминал. Все эти функции может выполнять обычный смартфон. Что важно, мы обеспечиваем быстрое и бесплатное подключение, а пользоваться технологией можно без абонентской платы. Присутствует лишь стандартная эквайринговая комиссия. Это открывает новые возможности для ритейла, служб доставки, такси, HoReCa, индустрии отдыха и развлечений», – отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Дмитрий Войтушко.
Для подключения SBPOS необходимо заполнить заявку на сайте, заключить договор в любом подразделении Сбер Банка и зарегистрировать мобильный POS-терминал, привязав его к номеру телефона.
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