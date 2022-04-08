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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПОВЫШАЕТ ЛИМИТ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ДЕБЕТОВЫМИ КАРТАМИ
17:44 08.04.2022
«Приорбанк» ОАО с 11 апреля 2022 года предоставил возможность совершать операции в валюте по дебетовым карточкам в белорусских рублях (кроме виртуальных), в том числе за рубежом, в пределах суммы 30 тыс. BYN в день в эквиваленте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это операции по снятию наличной валюты в банкомате, переводы в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online, оплата в иностранных онлайн-магазинах и т.д.
В банке обращают внимание, что лимит для виртуальных карт в белорусских рублях на совершение операций в валюте остается 200 BYN в эквиваленте в день.
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