«Приорбанк» ОАО с 11 апреля 2022 года предоставил возможность совершать операции в валюте по дебетовым карточкам в белорусских рублях (кроме виртуальных), в том числе за рубежом, в пределах суммы 30 тыс. BYN в день в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это операции по снятию наличной валюты в банкомате, переводы в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online, оплата в иностранных онлайн-магазинах и т.д.

В банке обращают внимание, что лимит для виртуальных карт в белорусских рублях на совершение операций в валюте остается 200 BYN в эквиваленте в день.