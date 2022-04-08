Во избежание задержек в доставке международных переводов в долларах США ЗАО «Альфа-Банк» принято решение остановить их прием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на сегодня доступны международные переводы в евро, которые можно совершить в любую точку мира. Переводы в долларах пока доступны только в Россию и внутри Беларуси.

«На данный момент в отношении Альфа-Банка в Беларуси не вводились и не действуют какие-либо ограничения или санкции. Но в связи с ограничениями, которые США ввели в отношении Альфа-Банка России 6 апреля, зарубежные банки-корреспонденты, через которые совершаются международные переводы, могут перестраховываться и отклонять переводы – им необходимо время, чтобы изучить ситуацию», - пояснили в пресс-службе финучреждения.

ЗАО «Альфа-Банк» обещает постараться восстановить все операции в ближайшие дни.