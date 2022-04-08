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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ
16:51 08.04.2022
Во избежание задержек в доставке международных переводов в долларах США ЗАО «Альфа-Банк» принято решение остановить их прием.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на сегодня доступны международные переводы в евро, которые можно совершить в любую точку мира. Переводы в долларах пока доступны только в Россию и внутри Беларуси.
«На данный момент в отношении Альфа-Банка в Беларуси не вводились и не действуют какие-либо ограничения или санкции. Но в связи с ограничениями, которые США ввели в отношении Альфа-Банка России 6 апреля, зарубежные банки-корреспонденты, через которые совершаются международные переводы, могут перестраховываться и отклонять переводы – им необходимо время, чтобы изучить ситуацию», - пояснили в пресс-службе финучреждения.
ЗАО «Альфа-Банк» обещает постараться восстановить все операции в ближайшие дни.
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