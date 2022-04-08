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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛСЯ РАЗМЕР СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
15:55 08.04.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 8 апреля 2022 года изменило размер ставок по вновь заключаемым вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц, на 1,1% снижаются размеры процентных ставок по срочным безотзывным депозитам в российских рублях со сроком размещения 95 дней.
Ставка доходности составит 21,0% годовых при заключении договора вклада(депозита) в офисе банка и 21,1% годовых при онлайн размещении депозитов.
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