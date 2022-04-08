БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:29 08.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7697 белорусского рубля, 1 евро – 3,0006 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6504 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4207 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,3528 белорусского рубля.