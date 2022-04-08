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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ В НОЧЬ НА 12 АПРЕЛЯ МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ СБОИ В РАБОТЕ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК


14:57 08.04.2022

12 апреля 2022 года в ночное время будут проводиться технологические работы на одном из аппаратно-программных комплексах ОАО «Банковский процессинговый центр».

«В промежуток времени с 02:00 до 6:30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете. Остальные сервисы центра в указанный период будут работать в штатном режиме», - говорится в сообщении Банковского процессингового центра.

БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.
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