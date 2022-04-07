Сбер Банк заранее подготовил решения, которые позволят сохранить полную работоспособность всех приложений, уже установленных на телефоны клиентов, независимо от операционной системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, и корпоративным клиентам, и физическим лицам в банке рекомендуют не удалять приложения со смартфонов и планшетов для бесперебойной работы мобильного приложения СберБанк Бизнес Онлайн и СберБанк Онлайн.

Кроме того, для юридических и физических лиц адаптированы веб-версии СберБанк Бизнес Онлайн и СберБанк Онлайн для использования на мобильных устройствах. Также продолжается работа над альтернативными способами удобного доступа к приложениям для клиентов при возникновении возможных ограничений в будущем.

Банк рекомендует всем, кто планировал скачать приложение СберБанк Бизнес Онлайн и СберБанк Онлайн, сделать это сейчас.