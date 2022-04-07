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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК СООБЩИЛ О ГОТОВНОСТИ К СИТУАЦИИ С ВОЗМОЖНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ МАГАЗИНОВ ПРИЛОЖЕНИЙ
13:22 08.04.2022
Сбер Банк заранее подготовил решения, которые позволят сохранить полную работоспособность всех приложений, уже установленных на телефоны клиентов, независимо от операционной системы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, и корпоративным клиентам, и физическим лицам в банке рекомендуют не удалять приложения со смартфонов и планшетов для бесперебойной работы мобильного приложения СберБанк Бизнес Онлайн и СберБанк Онлайн.
Кроме того, для юридических и физических лиц адаптированы веб-версии СберБанк Бизнес Онлайн и СберБанк Онлайн для использования на мобильных устройствах. Также продолжается работа над альтернативными способами удобного доступа к приложениям для клиентов при возникновении возможных ограничений в будущем.
Банк рекомендует всем, кто планировал скачать приложение СберБанк Бизнес Онлайн и СберБанк Онлайн, сделать это сейчас.
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