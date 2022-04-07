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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ОБСУДЯТ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА
11:50 08.04.2022
20 апреля 2022 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании акционеры обсудят увеличение уставного фонда Белинвестбанка.
Кроме того, речь пойдет о безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь акций ОАО «Белинвестбанк», полученных в собственность банка на основании решений суда о признании акций бесхозяйным имуществом.
Планируется также утвердить изменения в устав ОАО «Белинвестбанк».
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