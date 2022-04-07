БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ОБСУДЯТ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА

11:50 08.04.2022 20 апреля 2022 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании акционеры обсудят увеличение уставного фонда Белинвестбанка. Кроме того, речь пойдет о безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь акций ОАО «Белинвестбанк», полученных в собственность банка на основании решений суда о признании акций бесхозяйным имуществом. Планируется также утвердить изменения в устав ОАО «Белинвестбанк».