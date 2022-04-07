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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАМ
10:47 08.04.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) c с 8 апреля 2022 года приостанавливает прием дополнительных взносов по отдельным депозитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается прием дополнительных взносов по следующим договорам:
срочного безотзывного банковского вклада в российских рублях «Окно возможностей» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года, заключенным с физическими лицами с 14 по 23 марта 2022 года (включительно);
срочного безотзывного банковского вклада в российских рублях «Стратег. Привилегия» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 1100 дней, 1830 дней, заключенным с физлицами с 14 по 23 марта 2022 года (включительно);
срочного безотзывного банковского вклада в российских рублях «ВТБ-Enter» на срок 395 дней, 732 дня, заключенным с физическими лицами с 15 по 23 марта 2022 года (включительно).
Клиенты банка могут оформить новые безотзывные депозиты в российских рублях «Окно возможностей», «ВТБ-Enter» сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора.
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