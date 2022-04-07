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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК С 8 АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:54 08.04.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 8 апреля 2022 года изменяет процентные ставки по депозитам в валюте для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка в USD составит 7,9% годовых.
По депозиту «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 7,8% годовых (USD) и 6,5% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер 65 дней» на 65 дней ставка в USD составит 7,5% годовых, по онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней - 7,8% годовых (USD).
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