БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК С 8 АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:54 08.04.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 8 апреля 2022 года изменяет процентные ставки по депозитам в валюте для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка в USD составит 7,9% годовых. По депозиту «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 7,8% годовых (USD) и 6,5% годовых (EUR). По вкладу «Цептер 65 дней» на 65 дней ставка в USD составит 7,5% годовых, по онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней - 7,8% годовых (USD).