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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


18:00 07.04.2022

ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 7 апреля 2022 года изменяет размер ставок по вновь заключаемым вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по безотзывным депозитам физических лиц снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях со сроком размещения от 35 дней до 3 лет, снижение размера процентных ставок, в зависимости от срока размещения, составляет от 5,0 до 1,1 процентных пункта.

Максимальную ставку доходности в размере 23,0% годовых возможно получить при онлайн размещении безотзывных депозитов «ВТБ-Enter» и «СуперСемь-онлайн» на сроки от 395 дней до 3 лет, при оффлайн размещении на те же сроки ставки ниже на 0,1 п.п. и составляют – 22,9% годовых.
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