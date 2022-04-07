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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
17:47 07.04.2022
ЗАО «Цептер Банк» увеличило ставки по основным вкладам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь максимальная доходность составляет 9% годовых в валюте при размещении средств на год и 7% годовых – на полгода.
В банке предлагают бизнесу возможность получения дополнительного дохода. В настоящий момент банк позволяет получать доход как в рублях, так и в иностранной валюте. Открыть депозит можно на срок от 35 дней и выше. Процентная ставка зависит от срока размещения вклада.
Депозит с максимальным процентным доходом в иностранной валюте составит минимум 9% в долларах и евро при размещении на год. Ставка может быть согласована в сторону увеличения в индивидуальном порядке, если сумма и срок отличаются от стандартных предложений «Цептер Банк».
Депозит на 180 дней предусматривает процентную ставку 7% в валюте и 15% в российских рублях.
Депозит на 95 дней позволяет получить минимальную доходность с процентной ставкой 6% в USD и EUR или 13% в RUB.
Процентная ставка в иностранной валюте для самого короткого депозита на 35 дней составит 5% в долларах США и Евро, а также 11% в российских рублях.
Минимальная сумма не ограничена.
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