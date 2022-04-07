Банк Беларусь в штатном режиме обеспечит своевременный перевыпуск карт с истекающим сроком действия. Получить новую карту можно в офисах банка.

Как и прежде, менеджер банка за несколько недель до истечения срока действия карты телефонным звонком напомнит о необходимости перевыпуска. Выдача карты осуществляется в оговоренные сроки. При этом адрес офиса получения отображается в мобильном банке «Сбербанк Онлайн» и в SMS-сообщении о готовности карты.

«Ограничения со стороны платежных систем не коснулись привычного клиентам алгоритма выпуска карт. Тем не менее, для большего комфорта, банк работает над продлением срока действия выпущенных карт. Такой подход позволит продолжать использовать их как обычно, без необходимости перевыпуска и посещения подразделения банка», – пояснил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Карточный портфель Сбер Банка превышает 700 тыс. активных карт. Все действующие карты Visa и Mastercard Сбер Банка продолжают работать на территории Беларуси. Они могут быть использованы для совершения оффлайн-покупок, платежей в ЕРИП, переводов внутри банка и на карты других банков в РБ, а также снятия наличных в банкоматах.