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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ОТМЕНЯЕТ КОМИССИЮ ПО СЕРВИСУ “НЕТМОНЕТ”
15:56 07.04.2022
ЗАО «Альфа-Банк» отменяет комиссию с каждой транзакции в рамках сервиса безналичных чаевых "нетмонет" на период с 7 апреля по 31 мая 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь вся сумма чаевых будет приходить на карту работника сферы услуг в момент отправления без вычета процента комиссии. Все поступления получатель, как и прежде, может посмотреть в личном кабинете пользователя.
Специальные условия действуют как для новых клиентов, так и для тех, кто уже использует сервис “нетмонет”.
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