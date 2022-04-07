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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БТА БАНКЕ ПЕРЕХОДЯТ НА ОБНОВЛЕННУЮ СИСТЕМУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ


14:14 07.04.2022

В настоящее время ЗАО «БТА Банк» находится в процессе перехода на обновленную систему дистанционного банковского обслуживания клиентов – физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое мобильное приложение уже передано для размещения в Google Play Market и App Store и будет размещено после завершения процесса верификации.

О доступности мобильного приложения BTA.BY для скачивания в Play Market и App Store банк сообщит дополнительно.

До размещения обновленного мобильного приложения рекомендуется воспользоваться веб-версией интернет-банка на bta.by. Для этого необходимо заново пройти процедуру регистрации в интернет-банке. Несколько ограниченный начальный функционал, обусловленный требованиями переходного периода, будет значительно расширен уже в самое ближайшее время.

Для проведения платежа по кредиту БТА Банка необходимо выбрать: Система «Расчет» (ЕРИП) / Банковские, финансовые услуги/ Банки, НКФО/ БТА Банк.

Для совершения переводов с карты на карту БТА Банка можно воспользоваться онлайн-сервисом Lovi Money. Переводы на карту БТА Банка бесплатны.
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