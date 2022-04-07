|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ПЕРЕХОДЯТ НА ОБНОВЛЕННУЮ СИСТЕМУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
14:14 07.04.2022
В настоящее время ЗАО «БТА Банк» находится в процессе перехода на обновленную систему дистанционного банковского обслуживания клиентов – физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое мобильное приложение уже передано для размещения в Google Play Market и App Store и будет размещено после завершения процесса верификации.
О доступности мобильного приложения BTA.BY для скачивания в Play Market и App Store банк сообщит дополнительно.
До размещения обновленного мобильного приложения рекомендуется воспользоваться веб-версией интернет-банка на bta.by. Для этого необходимо заново пройти процедуру регистрации в интернет-банке. Несколько ограниченный начальный функционал, обусловленный требованиями переходного периода, будет значительно расширен уже в самое ближайшее время.
Для проведения платежа по кредиту БТА Банка необходимо выбрать: Система «Расчет» (ЕРИП) / Банковские, финансовые услуги/ Банки, НКФО/ БТА Банк.
Для совершения переводов с карты на карту БТА Банка можно воспользоваться онлайн-сервисом Lovi Money. Переводы на карту БТА Банка бесплатны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
Курсы в банках
на 07.04.2022
Конвертация в банках
на 07.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте