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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИНИМАТЬ БАНКНОТЫ НОМИНАЛОМ 20 И 50 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ
13:09 07.04.2022
В кассах ЗАО «БСБ Банк» прекратили принимать банкноты Банка Англии номиналом 20 фунтов (выпуск 13 марта 2007 года, портрет Адама Смита) и 50 фунтов (выпуск 2 ноября 2011 года, портреты Мэттью Болтона и Джеймса Уатта).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, решение принято в связи с распоряжением Банка Англии изъять указанные банкноты из обращения с 30 сентября 2022 года.
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