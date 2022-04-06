БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИНИМАТЬ БАНКНОТЫ НОМИНАЛОМ 20 И 50 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

13:09 07.04.2022 В кассах ЗАО «БСБ Банк» прекратили принимать банкноты Банка Англии номиналом 20 фунтов (выпуск 13 марта 2007 года, портрет Адама Смита) и 50 фунтов (выпуск 2 ноября 2011 года, портреты Мэттью Болтона и Джеймса Уатта). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, решение принято в связи с распоряжением Банка Англии изъять указанные банкноты из обращения с 30 сентября 2022 года.