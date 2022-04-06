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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
12:08 07.04.2022
В ОАО «Белорусский народный обновились ставки по некоторым депозитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличились ставки для срочных отзывных депозитов в белорусских рублях.
Так, с 6 апреля 2022 года они составляют 16,5% для вкладов на 32 дня, 17,5% - для депозитов на 3 месяца, 18% - в случае открытия вклада на 6 месяцев и 18,5% для годовых вкладов.
Для вкладов в иностранной валюте ставки увеличились для безотзывных депозитов в USD или EUR сроком на 1 год. С 6 апреля ставка при таком сроке составляет 6,5% для вкладов в USD и 6% для вкладов в EUR.
Размер ставки не зависит от способа оформления вклада и одинаков как для вкладов, открытых в отделении банка, так и для онлайн-депозитов.
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