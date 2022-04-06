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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКИ «МИР» ПРИНИМАЮТ БОЛЕЕ 800 БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
11:00 07.04.2022
Благодаря сотрудничеству платежных систем БЕЛКАРТ и «Мир» в белорусских интернет-магазинах стали доступны безопасные платежи по карточкам «Мир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банковский процессинговый центр», для дополнительной защиты онлайн-платежей используется технология MirAccept 2.0 (на основе 3D Secure). Чтобы подтвердить покупку в онлайн-магазине держатель карты должен ввести пароль, который банк присылает ему смс-сообщением на привязанный к карте мобильный телефон.
Первым банком, осуществляющим онлайн-эквайринг карточек «Мир» на территории Беларуси стал Беларусбанк при активном участии провайдера электронных платежей Assist Belarus. На сегодняшний день к онлайн-эквайрингу карточек «Мир» присоединился Белагропромбанк, и карточки «Мир» принимают более 800 белорусских интернет-магазинов. Остальные банки-эквайеры платежной системы БЕЛКАРТ проводят подготовительные мероприятия и в скором времени также начнут принимать онлайн оплату по карточкам «Мир».
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