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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОГРАНИЧЕНИЯ США НЕ КАСАЮТСЯ АЛЬФА-БАНКА В БЕЛАРУСИ
10:20 07.04.2022
Ограничения, которые ввели США в отношении Альфа-Банка России не затрагивают деятельность Альфа-Банка в Беларуси.
«Альфа в Беларуси — это отдельный бизнес в составе международного консорциума. В отношении его и бизнеса в Беларуси каких-либо ограничений не вводили», - говорится в сообщении финучреждения.
В нем отмечается, что банк работает без ограничений: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, платежи в Apple Pay проходят как обычно.
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