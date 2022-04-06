Ограничения, которые ввели США в отношении Альфа-Банка России не затрагивают деятельность Альфа-Банка в Беларуси.

«Альфа в Беларуси — это отдельный бизнес в составе международного консорциума. В отношении его и бизнеса в Беларуси каких-либо ограничений не вводили», - говорится в сообщении финучреждения.

В нем отмечается, что банк работает без ограничений: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, платежи в Apple Pay проходят как обычно.