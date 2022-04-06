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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ «АНАЛОГОВЫЕ» КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАНИ-БЭКА ДО 3%
17:43 06.04.2022
ОАО «Белорусский народный банк» «аналоговые» карточки для получения мани-бэка до 3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 апреля 2022 года все владельцы цифровых карточек 1-2-3 смогут оформить и пластиковую карточку, привязанную к этому же счету.
Пластиковая карточка к счету цифровой карточки 1-2-3 – это своеобразный дублер карточки. Те средства, которые будут на счете клиента, можно тратить как с помощью цифровой карточки, так и с помощью ее пластикового дублера. Мани-бэк будет начисляться по уже знакомому принципу: 1% за оплаты оффлайн, 2% за платежи в ЕРИП, 3% за покупки в интернете и в категориях месяца.
Ознакомиться более подробно с условиями оформления карточек можно на сайте банка.
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