ОАО «Белорусский народный банк» «аналоговые» карточки для получения мани-бэка до 3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 апреля 2022 года все владельцы цифровых карточек 1-2-3 смогут оформить и пластиковую карточку, привязанную к этому же счету.

Пластиковая карточка к счету цифровой карточки 1-2-3 – это своеобразный дублер карточки. Те средства, которые будут на счете клиента, можно тратить как с помощью цифровой карточки, так и с помощью ее пластикового дублера. Мани-бэк будет начисляться по уже знакомому принципу: 1% за оплаты оффлайн, 2% за платежи в ЕРИП, 3% за покупки в интернете и в категориях месяца.

Ознакомиться более подробно с условиями оформления карточек можно на сайте банка.