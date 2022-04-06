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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТ ТРИАТЛОН И HEALTH_ME_UP
15:52 06.04.2022
Альфа-Банк внес изменения в перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 апреля 2022 года не осуществляется выпуск/перевыпуск карточек в рамках банковского продукта «Карта Alfa-Триатлон».
Кроме того, с 18 апреля не осуществляется выпуск/перевыпуск карточек в рамках банковского продукта «Карта Alfa-Bank - HEALTH_ME_UP».
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