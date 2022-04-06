БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТ ТРИАТЛОН И HEALTH_ME_UP

15:52 06.04.2022 Альфа-Банк внес изменения в перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 апреля 2022 года не осуществляется выпуск/перевыпуск карточек в рамках банковского продукта «Карта Alfa-Триатлон». Кроме того, с 18 апреля не осуществляется выпуск/перевыпуск карточек в рамках банковского продукта «Карта Alfa-Bank - HEALTH_ME_UP».