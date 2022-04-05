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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТ В ГРОДНО
09:46 06.04.2022
ЗАО «РРБ-Банк» временно приостанавливает работу пункта обмена валют № 2 ЦБУ № 400 в Гродно (ул. Огинского, 12. ТЦ «Парус»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт обмена валют не будет работать 6, 7, 11, 12 апреля 2022 года.
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