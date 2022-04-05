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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» ПО 30 СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
18:00 05.04.2022
Беларусбанк для корпоративных клиентов продлил акцию «Взаимовыгодное сотрудничество» еще на 6 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акция продлена по 30 сентября 2022 года включительно.
Для того чтобы воспользоваться акцией необходимо открыть впервые текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях и подключиться к одному из пакетов услуг «Развитие», «Шаг навстречу», «Легкий» (в том числе варианты «Легкий-шаг» и «Легкий-профсоюз»), «Перспективный» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20) со стоимостью 0,01 белорусского рубля.
Скидка будет действовать на протяжении 3 месяцев.
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