БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» ПО 30 СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

18:00 05.04.2022 Беларусбанк для корпоративных клиентов продлил акцию «Взаимовыгодное сотрудничество» еще на 6 месяцев. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акция продлена по 30 сентября 2022 года включительно. Для того чтобы воспользоваться акцией необходимо открыть впервые текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях и подключиться к одному из пакетов услуг «Развитие», «Шаг навстречу», «Легкий» (в том числе варианты «Легкий-шаг» и «Легкий-профсоюз»), «Перспективный» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20) со стоимостью 0,01 белорусского рубля. Скидка будет действовать на протяжении 3 месяцев.