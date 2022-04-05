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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПОВЫШАЮТ ЛИМИТЫ ПО СНЯТИЮ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
16:03 05.04.2022
ОАО «Белгазпромбанк» 5 апреля 2022 года увеличивает лимиты по снятию наличной иностранной валюты (доллары США, евро, российские рубли) в кассах и банкоматах банка на одну карточку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреддения, с 17:00 лимиты устанавливаются в следующих размерах: суточный лимит – 1000 долларов; ежемесячный лимит – 5 000 долларов.
Данные ограничения не распространяются на корпоративные карточки.
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