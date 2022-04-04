Паритетбанк рассказал, как работают карточки Visa и Mastercard в Беларуси и за рубежом, в каких случаях белорусам может понадобиться система БЕЛКАРТ и как она связана с российской МИР.

Как известно, отключение некоторых российских и белорусских банков от SWIFT и приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard напрямую повлияли на банковские операции физических лиц. В некоторых банках наблюдаются сложности с оплатой картами, со снятием наличных в банкоматах за пределами Беларуси, с p2p-переводами.

Санкционные ограничения не коснулись Паритетбанка и не повлияли на его работу – банк оказывает услуги в полном объеме и в штатном режиме.

В работе карт Visa и Mastercard от Паритетбанка не произошло никаких изменений. Банковские карточки продолжают работать внутри страны и за рубежом, с их помощью, как и раньше, можно совершать платежи, снимать наличные и расплачиваться в интернете. Доступна онлайн-оплата карточками этих платежных систем и в крупных интернет-магазинах OZON и Wildberries.

Ограничения, с которыми могут столкнуться клиенты, связаны с операциями на территории России – картами Visa и Mastercard от Paritetbank там расплатиться нельзя. То же касается возможности перевода денег с карт Visa/Mastercard на карты российских банков, проведения оплаты в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приёма платежей.

Кроме того, недоступны для пополнения российские электронные кошельки и проведение операций через них, если к этим кошелькам привязана карта Visa/Mastercard.

Для выполнения таких операций Паритетбанк предлагает оформить карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ. У платежной системы БЕЛКАРТ есть партнерские соглашения с российской МИР, а это значит, что по ней можно совершать операции в сети обслуживания системы МИР и в ее платежных системах-партнерах (на территории Российской Федерации, Армении, Абхазии и Южной Осетии. Ряд операций доступен в Казахстане, Кыргызстане и Турции.). По карте можно рассчитаться в объектах торговли и сервиса, где есть логотип MIR (в том числе на территории России), получать переводы с российских карточек МИР. Карта оформляется в белорусских рублях сроком на три года, стоимость обслуживания – 8 BYN. Она оплачивается один раз при оформлении карты.

Паритетбанк продолжает выпуск банковских карточек международных систем Visa и Mastercard в белорусских рублях, долларах, евро и российских рублях. Оформить карты платежной системы Mastercard в этих валютах можно, воспользовавшись программой лояльности «Моцная картка». Такая карточка позволяет пользоваться акционными предложениями партнеров программы и получать скидки до 50% в более чем 3000 магазинов. Скидки, бонусы и предложения доступны держателям «Моцных картак», выпущенных в любой валюте. А при открытии карточки в белорусских рублях клиенты получают мгновенный манибэк, возвращая себе процент от покупок.