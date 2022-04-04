БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛИ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧЕК ФИЗЛИЦ

10:55 05.04.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» 4 апреля 2022 года изменило размер лимита выдачи физлицам наличной иностранной валюты по карточкам, выданным к счетам в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, суточный лимит снятия наличной иностранной валюты по карточке составит 500 USD, EUR, в месяц - 5000 USD, EUR.