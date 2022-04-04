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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПЦ ПОВЫСИЛ СТАВКИ АРЕНДЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
09:46 05.04.2022
ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) повысило ставки арендной платы на услугу аренды банковского терминального оборудования и абонентской платы на услугу выполнения работ по диагностике, восстановлению работоспособности и обслуживанию терминального оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, с 1 апреля 2022 года ежемесячная ставка арендной платы на услугу аренды банковского терминального оборудования составит 52 белорусских рубля с НДС; абонентская плата на услугу выполнения работ по диагностике, восстановлению работоспособности и обслуживанию терминального оборудования - 15 белорусских рублей с НДС.
Ставки повышены «в связи с наличием в терминальном оборудовании комплектующих, производство которых осуществляется за пределами Республики Беларусь, а также в связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии программного обеспечения терминального оборудования в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями».
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