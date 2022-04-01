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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ ПРИОРБАНК ЛУЧШИМ БАНКОМ БЕЛАРУСИ
12:03 04.04.2022
Американский журнал Global Finance назвал Приорбанк лучшим банком в Беларуси по итогам работы в 2021 году.
Наряду с Приорбанком лучшими банками в других странах были признаны такие финансовые учреждения как UniCredit, Swedbank, Bank Millenium и другие.
«Включение Приорбанка в число лучших банков доказывает его эффективность и подтверждает правильность выбранной стратегии. В непростых условиях банку удается предоставлять качественный сервис и оставаться надежным партнером для своих клиентов. Фокус сделан на дистанционном обслуживании, в частности, возможности совершать большинство операций с помощью мобильного приложения, а также наличии эксклюзивных услуг как для физических лиц, так и для бизнеса», - говорится в сообщении финучреждения.
Global Finance считается одним из наиболее престижных и влиятельных международных изданий в финансовой сфере. Ежегодно эксперты оценивают банки в 150 странах мира и определяют лучших в каждом регионе. Организаторы традиционно сравнивают банки по таким параметрам, как финансовые показатели, качество и доступность банковских сервисов, применение современных технологий. Большую роль играют уровень обслуживания, управление рисками и работа в сложных условиях.
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