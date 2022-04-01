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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ ДНЕВНЫЕ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ ИНВАЛЮТЫ


10:56 04.04.2022

Сбер Банк Беларусь изменил введенные ранее временные правила на операции по снятию наличной валюты для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличены суточные лимиты на снятие наличной валюты по картам Сбер Банка до 5000 долларов США и евро в эквиваленте (но не более 5000 долларов США в месяц) по картам уровня Gold и выше (Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature, Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards) и до 4000 долларов США (но не более 4000 долларов США в месяц) по картам уровня Стандарт (Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual).

Действующие ранее ограничения устанавливали лимит ежедневного снятия в размере 400 долларов США.

Кроме того, банк увеличил лимит по сумме выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, открытых в долларах США или евро, в том числе с использованием карты (в случае отсутствия активной карты к данному счету) до 10 000 долларов США и 5000 евро в течение календарного месяца.

Установленный месячный лимит суммы можно снимать как частями в течение месяца, так и одной суммой.

В случае, если сумма снятия превышает 1000 долларов США/1000 евро, необходимо за три рабочих дня до совершения операции зарезервировать ее, обратившись в подразделение банка или Центр клиентской поддержки банка по телефону 148.

При этом можно пополнять действующий текущий (расчетный) валютный счет без дополнительных ограничений.
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