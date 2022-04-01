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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 4 АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
09:45 04.04.2022
С 4 апреля .2022 года вступает в силу новая редакция правил открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, правила дополнены порядком ведения и закрытия текущих (расчетных) счетов физических лиц, открытых с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банке.
С новой редакцией правил можно ознакомиться здесь.
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