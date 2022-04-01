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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:59 01.04.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 1 апреля 2022 года изменило размер процентной ставки по вкладу «Плюс к стабильности» в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному депозиту «Плюс к стабильности» установлена ставка 21,0% годовых в зависимости от срока размещения денежных средств.
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