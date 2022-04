БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 1 АПРЕЛЯ В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ И ВВЕДЕНЫ ДРУГИЕ НОВШЕСТВА

17:00 01.04.2022 С 1 апреля 2022 года в ОАО «Белорусский народный банк» изменяется порядок выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переводы в любой иностранной валюте через систему «ЮНИСТРИМ» будут выдаваться только в белорусских рублях по курсу, который будет действовать в БНБ-Банке для безналичных операций в момент выдачи перевода. Кроме того, внесены изменения в правила обслуживания физических лиц относительно мани-бэка по цифровым карточкам 1-2-3. Так, с 1 апреля при расчете мани-бэка исключается «Покупка месяца». Каждый владелец цифровых карточек 1-2-3 в BYN сможет выпустить дополнительную пластиковую карточку к этому счету. Месячный мани-бэк для одного клиента (сейчас это 123 BYN в месяц) будет рассчитываться суммарно за операции по всем имеющимся у клиента карточкам 1-2-3 и карточкам My Card. С 1 апреля вступает в силу новая редакция сборника плат (вознаграждений), которая включает пункты, важные как для юридических, так и для физических лиц. Для юридических лиц: с 1 апреля абонентская плата все пакеты расчетно-кассового обслуживания в БНБ-Банке будет взиматься при наличии оборота по всем текущим (расчетным) банковским счетам, включая валютные. Также внесены изменения в отдельные комиссии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при обслуживании в рамках пакетов услуг Для физических лиц БНБ-Банк представит сразу 3 новых карточных продукта. С 1 апреля держатели цифровых карточек 1-2-3 в BYN смогут выпустить дополнительную пластиковую карточку к своему счету по цифровой карточке 1-2-3. Стоимость «дублирующей» карточки – 19,90 BYN. Выпустить ее можно только в офисах банка (кроме отделения в Минске на Независимости 87а) или на банковских островках. С 5 апреля будут доступны для выпуска именные и мгновенные (instant card) карточки My Card 1-2-3. Их условия по начислению мани-бэка полностью соответствуют условиям для цифровых карточек 1-2-3. Именные карточки можно оформить в BYN, USD или EUR. Сделать это возможно в приложении i’mbanking, а также в офисах банка (кроме отделения в Минске на Независимости 87а) или на банковских островках. Мгновенные карточки можно оформить только в BYN и только в офисах банка (кроме отделения в Минске на Независимости 87а) или на банковских островках. Стоимость карточек My Card 1-2-3 в белорусских рублях составит 19,9 рубля. Стоимость карточек My Card 1-2-3 в иностранных валютах – 29,9 рубля. Кроме того, произошли изменения в комиссиях, которые берет БНБ-Банк. В частности, с 1 апреля 2022 увеличивается комиссия за безналичное зачисление денежных средств на счета, доступ к которым не обеспечен банковскими платежными карточками, поступивших в иностранной валюте со счетов иных банков Республики Беларусь. Теперь она составит 2,5% от суммы зачисления. С 11 апреля 2022 года для действующих держателей карточных продуктов увеличивается комиссия за безналичное зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета, доступ к которым обеспечен с помощью банковской платежной карточки. Теперь она составит 2,5% от суммы зачисления.