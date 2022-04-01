ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 1 АПРЕЛЯ В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ И ВВЕДЕНЫ ДРУГИЕ НОВШЕСТВА


17:00 01.04.2022

С 1 апреля 2022 года в ОАО «Белорусский народный банк» изменяется порядок выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переводы в любой иностранной валюте через систему «ЮНИСТРИМ» будут выдаваться только в белорусских рублях по курсу, который будет действовать в БНБ-Банке для безналичных операций в момент выдачи перевода.

Кроме того, внесены изменения в правила обслуживания физических лиц относительно мани-бэка по цифровым карточкам 1-2-3.

Так, с 1 апреля при расчете мани-бэка исключается «Покупка месяца».

Каждый владелец цифровых карточек 1-2-3 в BYN сможет выпустить дополнительную пластиковую карточку к этому счету.

Месячный мани-бэк для одного клиента (сейчас это 123 BYN в месяц) будет рассчитываться суммарно за операции по всем имеющимся у клиента карточкам 1-2-3 и карточкам My Card.

С 1 апреля вступает в силу новая редакция сборника плат (вознаграждений), которая включает пункты, важные как для юридических, так и для физических лиц.

Для юридических лиц: с 1 апреля абонентская плата все пакеты расчетно-кассового обслуживания в БНБ-Банке будет взиматься при наличии оборота по всем текущим (расчетным) банковским счетам, включая валютные. Также внесены изменения в отдельные комиссии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при обслуживании в рамках пакетов услуг

Для физических лиц БНБ-Банк представит сразу 3 новых карточных продукта.

С 1 апреля держатели цифровых карточек 1-2-3 в BYN смогут выпустить дополнительную пластиковую карточку к своему счету по цифровой карточке 1-2-3. Стоимость «дублирующей» карточки – 19,90 BYN. Выпустить ее можно только в офисах банка (кроме отделения в Минске на Независимости 87а) или на банковских островках.

С 5 апреля будут доступны для выпуска именные и мгновенные (instant card) карточки My Card 1-2-3. Их условия по начислению мани-бэка полностью соответствуют условиям для цифровых карточек 1-2-3.

Именные карточки можно оформить в BYN, USD или EUR. Сделать это возможно в приложении i’mbanking, а также в офисах банка (кроме отделения в Минске на Независимости 87а) или на банковских островках.

Мгновенные карточки можно оформить только в BYN и только в офисах банка (кроме отделения в Минске на Независимости 87а) или на банковских островках.

Стоимость карточек My Card 1-2-3 в белорусских рублях составит 19,9 рубля. Стоимость карточек My Card 1-2-3 в иностранных валютах – 29,9 рубля.

Кроме того, произошли изменения в комиссиях, которые берет БНБ-Банк.

В частности, с 1 апреля 2022 увеличивается комиссия за безналичное зачисление денежных средств на счета, доступ к которым не обеспечен банковскими платежными карточками, поступивших в иностранной валюте со счетов иных банков Республики Беларусь. Теперь она составит 2,5% от суммы зачисления.

С 11 апреля 2022 года для действующих держателей карточных продуктов увеличивается комиссия за безналичное зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета, доступ к которым обеспечен с помощью банковской платежной карточки. Теперь она составит 2,5% от суммы зачисления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2022
валюта курс
EUR 3.2810
USD 2.9432
RUB 3.5325
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2631 -0.0179
USD 2.9436 +0.0004
RUB 3.5341 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2350
USD 2.8800 2.9250
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1100
EUR/RUB 89.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте