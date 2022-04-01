ЗАО «Альфа-Банк» 31 марта 2022 года внесло изменения в договор о комплексном банковском обслуживании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесено уточнение по заказу наличных по безотзывному вкладу "Альфа-Вклад" со сроком возврата 33 дня. И новым, и действующим клиентам, которые размещали средства наличными, для снятия наличных нужно оформить заказ за 10 рабочих дней в рамках лимита.

Установлен срок оформления заявления на перевыпуск карточки в связи с окончанием срока ее действия.

Кроме того, внесено дополнение о возможности установления банком ограничения по количеству выпускаемых/перевыпускаемых карточек Перечнем вознаграждений.