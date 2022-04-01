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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО
16:07 01.04.2022
ЗАО «Альфа-Банк» 31 марта 2022 года внесло изменения в договор о комплексном банковском обслуживании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесено уточнение по заказу наличных по безотзывному вкладу "Альфа-Вклад" со сроком возврата 33 дня. И новым, и действующим клиентам, которые размещали средства наличными, для снятия наличных нужно оформить заказ за 10 рабочих дней в рамках лимита.
Установлен срок оформления заявления на перевыпуск карточки в связи с окончанием срока ее действия.
Кроме того, внесено дополнение о возможности установления банком ограничения по количеству выпускаемых/перевыпускаемых карточек Перечнем вознаграждений.
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