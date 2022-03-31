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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВЫПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ (МИР)
14:30 01.04.2022
ЗАО «Банк «Решение» с 31 марта 2022 года начало выпуск виртуальных карт БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ (МИР).
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыть виртуальную карту БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ (МИР) можно бесплатно в Мобильном приложении Банка «Решение». Карта выпускается скором на три года с бесплатным обслуживанием на весь срок.
Оплата картой доступна в интернете, в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров - в Российской Федерации, Армении, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме. При этом можно контролировать расходы посредством sms-уведомлений, которые банк предоставит бесплатно.
Пополнить карту можно бесплатно с мгновенным зачислением, как и любую другую карточку Банка «Решение» через ЕРИП («Банковские, финансовые услуги» → «Банки, НКФО» → «Банк Решение» → «Пополнение карты (онлайн)»), а также на сайте банка.
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