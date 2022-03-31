|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИБЫЛЬ БЕЛГАЗПРОМБАНКА В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА BR81,4 МЛН
13:31 01.04.2022
Прибыль ОАО «Белгазпромбанк» по итогам 2021 года достигла Br81,4 миллиона, а активы составили Br3854,2 миллиона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, рентабельность активов обеспечена на уровне 2,05%, рентабельность капитала – на уровне 10,52%.
Выполнены все ключевые показатели деятельности, характеризующие масштаб роста и эффективность работы банка.
По итогам работы за 2021 год банк занимает 8 место по активам, 4 место – по капиталу, 5 место – по прибыли.
Значительное внимание уделялось развитию целевого клиентского сегмента ОАО «Белгазпромбанк» – субъектов малого и среднего бизнеса. В 2021 г. на эти цели банком были привлечены средства в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития, новые кредитные линии от зарубежных финансовых институтов, а также осуществлена пролонгация субординированных заимствований, предоставленных ранее ПАО «Газпром» и Банком ГПБ (АО), что также способствовало росту финансовой устойчивости банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
Курсы в банках
на 01.04.2022
Конвертация в банках
на 01.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте