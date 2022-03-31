Прибыль ОАО «Белгазпромбанк» по итогам 2021 года достигла Br81,4 миллиона, а активы составили Br3854,2 миллиона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, рентабельность активов обеспечена на уровне 2,05%, рентабельность капитала – на уровне 10,52%.

Выполнены все ключевые показатели деятельности, характеризующие масштаб роста и эффективность работы банка.

По итогам работы за 2021 год банк занимает 8 место по активам, 4 место – по капиталу, 5 место – по прибыли.

Значительное внимание уделялось развитию целевого клиентского сегмента ОАО «Белгазпромбанк» – субъектов малого и среднего бизнеса. В 2021 г. на эти цели банком были привлечены средства в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития, новые кредитные линии от зарубежных финансовых институтов, а также осуществлена пролонгация субординированных заимствований, предоставленных ранее ПАО «Газпром» и Банком ГПБ (АО), что также способствовало росту финансовой устойчивости банка.