|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ НАЧИСЛЕНИЕ MONEY-BACK
12:35 01.04.2022
С 1 апреля 2022 года временно приостанавливается начисление money-back на карты ЗАО "РРБ-Банк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, money-back за март 2022 года будет выплачен в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2022
Курсы в банках
на 01.04.2022
Конвертация в банках
на 01.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте