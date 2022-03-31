БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ НАЧИСЛЕНИЕ MONEY-BACK

12:35 01.04.2022 С 1 апреля 2022 года временно приостанавливается начисление money-back на карты ЗАО "РРБ-Банк". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, money-back за март 2022 года будет выплачен в полном объеме.