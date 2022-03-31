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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТЫ НА ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ/БИЗНЕС-КАРТ
11:37 01.04.2022
ОАО «Сбер Банк» с 1 апреля 2022 года изменяет лимиты на операции с использованием корпоративных/бизнес-карт.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимиты на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте и на валютно-обменные операции по счетам в белорусских рублях устанавливаются в размере 4000 USD в сутки и не более 4000 USD в месяц.
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