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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕВОДЫ ЮНИСТРИМ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
10:46 01.04.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» временно приостановило операции по отправке/выплате переводов денежных средств в долларах США и евро посредством международной системы денежных переводов Юнистрим.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом отправка/выплата переводов денежных средств в российских рублях и белорусских рублях остается доступной.
О возобновлении возможности осуществления данных операций банк обещает сообщить дополнительно.
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