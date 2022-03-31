БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПЕРЕВОДЫ ЮНИСТРИМ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

10:46 01.04.2022 ОАО «Банк Дабрабыт» временно приостановило операции по отправке/выплате переводов денежных средств в долларах США и евро посредством международной системы денежных переводов Юнистрим. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом отправка/выплата переводов денежных средств в российских рублях и белорусских рублях остается доступной. О возобновлении возможности осуществления данных операций банк обещает сообщить дополнительно.