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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ВКЛАД В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:43 01.04.2022
ОАО «Белагропромбанк» предлагает новый срочный безотзывный вклад (депозит) «Плюс к выгоде» в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается увеличенный размер процентной ставки при продлении вклада на аналогичный срок.
При этом с 1 апреля приостанавливается заключение договоров срочного отзывного депозита «Весенний Плюс» в белорусских и российских рублях.
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