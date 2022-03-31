БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ВКЛАД В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

09:43 01.04.2022 ОАО «Белагропромбанк» предлагает новый срочный безотзывный вклад (депозит) «Плюс к выгоде» в долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается увеличенный размер процентной ставки при продлении вклада на аналогичный срок. При этом с 1 апреля приостанавливается заключение договоров срочного отзывного депозита «Весенний Плюс» в белорусских и российских рублях.