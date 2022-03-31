|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В СБЕР БАНКЕ ВСТУПИТ В СИЛУ С 7 АПРЕЛЯ
16:49 31.03.2022
С 7 апреля вступит в силу новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения внесены в формы следующих документов: «Заявление на банковское обслуживание», «Согласие на обработку персональных данных», «Заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных».
Кроме того, вводится услуга «Административные процедуры и электронные услуги ОАИС» в каналах обслуживания банка, увеличивается срок персонализации банковской платежной карточки, начинается эмиссия карточек платежной системы БЕЛКАРТ и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2022
Курсы в банках
на 31.03.2022
Конвертация в банках
на 31.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте