С 7 апреля вступит в силу новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения внесены в формы следующих документов: «Заявление на банковское обслуживание», «Согласие на обработку персональных данных», «Заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных».

Кроме того, вводится услуга «Административные процедуры и электронные услуги ОАИС» в каналах обслуживания банка, увеличивается срок персонализации банковской платежной карточки, начинается эмиссия карточек платежной системы БЕЛКАРТ и др.